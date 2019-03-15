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Osman Haymana: "Talaslılar Tutulmayan Sözlerin Hesabını Soracak"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Osman Haymana: "Talaslılar Tutulmayan Sözlerin Hesabını Soracak"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, 30 Mart 2014 seçimlerinde Talas’a yapılması için verilen ama yerine getirilmeyen sözlerin hesabını Talaslıların sandıkta soracağını söyledi.



İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Av. Haymana ilk olarak Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han için okutulan mevlide katıldı. Burada şehidin ailesiyle görüşen Osman Haymana, “Şehidimizin acısı hepimizin acısıdır. Mevlam şehadetini kabul eylesin” dedi.



Talas’taki sağlık ocaklarını ziyaret eden Av. Osman Haymana, doktor ve sağlık çalışınlarına çiçek armağan edip, 14 mart tıp Bayramını kutladı. İlçede vefat edenler için kurulan taziye çadırlarını da ziyaret eden Av. Osman Haymana, vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. Esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam eden Osman Haymana’ya vatandaşlar 2014 seçimlerini hatırlattı. Vatandaşlar,2014 seçimlerinde başkan seçilen Mustafa Palancıoğlu’nun Talas’a verdiği sözleri tutmadığını, Talas’ın nüfus olarak geliştiğini ama vizyon olarak hizmet eksikliğinden ve proje üretilmediğinden gerilediğine dikkat çekti.



Bizim Milletimiz Kendine Yapılanı Unutmaz


Talas’ı karış karış gezen ve çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayan İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, verilen sözlerin tutulmamasıyla Talaslıların duygularıyla oynandığını hatırlatarak,“Görüştüğümüz her hemşerimiz bize bir önceki seçimi ve adayların sözlerini hatırlatıyor. Mustafa Palancıoğlu onlarca söz vermiş ama seçilmiş olmasına rağmen söz verdiği projelerden hiç birini yerine getirmemiş! Milletimiz bunu bize hatırlatıyor. Bize diyor ki; ‘Eğer sizde onlar gibi söz verip de yerine getirmeyecekseniz, eğer bizleri seçimden seçime hatırlayacaksanız, belediyeye gelip derdimizi anlatacak kimse bulamayacaksak bizim kapımızı çalmayın’ diyor. Şimdi verilen sözleri tutmayarak siyasilere bakışı, güveni ve inancı kırmışsınız. Mustafa Palancıoğlu söz vermiş ve yerine getirmeyerek bu insanların duygularıyla oynamış. Bizim milletimiz fedakardır. Yapılan iyiliği de, kötülüğü de unutmaz. Bizim milletimiz kötülüğü hak etmediği içinde kimsenin kötülük yapmaya hakkı yoktur. Söz verip de yerine getirmemek, o sözü tutmamak bu millete kötülükten başka bir şey değildir. Gittiğimiz her yerde milletimiz sağ olsun desteğinin bizden yana olduğunu söylüyor. Milletimiz kendine verilen sözün tutulmamasının, yani kendisine yapılan kötülüğün hesabını sandıkta soracaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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