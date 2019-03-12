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Osman Haymana çalışmalarını sürdürüyor

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, apartman ziyaretlerini sürdürdü.

12 Mart 2019 Salı 15:25
Osman Haymana çalışmalarını sürdürüyor

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, apartman ziyaretlerinde vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Kapısını açtığında tokalaşmakla kalmayan vatandaşlar Osman Haymana’ya sarılarak, “Bu millete umut oldun, sözünü tutmayanlardan Talas’ı kurtar.” dedi.

 

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmalarına Yenidoğan Mahallesinde apartman ziyaretleriyle devam etti.

 

Apartmana girip ek tek zillere basıp kendini tanıtan Av. Osman Haymana, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

 

Kapısını açtığında tokalaşmakla kalmayan vatandaşlar Osman Haymana’ya sarılarak, “Bu millete umut oldun. Önceki seçim döneminde bizlere söz verip de sözünü tutmayanlardan Talas’ı kurtar.” Dedi.

 

Gördüğü ilgiden memnun olan İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, “Bir söz vermenin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bu millete söz verip de yerine getirmeyenlerin vicdanı rahat mı bilmiyorum ama ben bir söz versem ve yerine getirmesem uykularım kaçar, sokağa çıkamaz hale gelirim. Bu Millet ağzımızdan çıkan her söze inanıyor. Bu milleti kimsenin kandırmaya hakkı yok. Milletimiz bu ülkenin nasıl kurulduğunu ve kazanıldığını çok iyi biliyor. Hepimizin dedesinin kanlarıyla kurulan bir ülkede kimsenin kimseyi kandırmaya hakkı yoktur. Hele hele hizmet için sorumluluk üstlenen ve milletin desteğiyle koltuğa oturanların hiçbir şekilde milletimizi kandırma hakkı yoktur. Çok uzak değil daha 90’lı yılların sonuna kadar Yeşil Talas olarak anılan ilçemizde yeşile dair bir kalıntı yok! Betonlaşmaya mahkum edilen ilçemizde milletimizin rahat nefes alacağı, günün stresini atacağı ortamlar yok! Nereye gitse para. Ücretsiz olarak yararlanacağı belediye tesisi yok! Nüfusu her geçen gün artan ve eğitim çıtası her geçen gün yükselen tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçemizin turizm değeri yok! Olmadığı gibi bunlara dair bir çalışma da yok! Talaslı hemşerilerimiz olmayan ve yapılmayan hizmetlerin Talas’a neler kaybettirdiğini çok iyi biliyor. Biz kaybedilen değerlerimizi yeniden kazanacağımız gibi, değerlerimize değer katacak projelerimizi söz verdiğimiz gibi yerine getireceğiz. Talas’ı yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek ve geleceğe taşımak için hemşerilerime bir kez daha söz veriyorum; Talas İyi Olacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:25
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