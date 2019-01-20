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Osman Haşimoğlu kimdir? Osman Haşimoğlu Ak Parti Çamlıhemşin belediye başkan adayı

Osman Haşimoğlu AK Parti Rize Çamlıhemşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Osman Haşimoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Haşimoğlu kimdir? Osman Haşimoğlu kaç yaşında? AK Parti Çamlıhemşin belediye başkan adayı Osman Haşimoğlu hangi görevlerde bulundu?

20 Ocak 2019 Pazar 03:39
Osman Haşimoğlu kimdir? Osman Haşimoğlu Ak Parti Çamlıhemşin belediye başkan adayı

Osman Haşimoğlu AK Parti Rize Çamlıhemşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Osman Haşimoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki Osman Haşimoğlu kimdir? Osman Haşimoğlu kaç yaşında? AK Parti Çamlıhemşin belediye başkan adayı Osman Haşimoğlu hangi görevlerde bulundu?

Osman Haşimoğlu kimdir?

25.11.1957 yılında Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Köprübaşı köyünde dünyaya gelen Osman Haşimoğlu, ailesinin ikinci çocuğu, Annesi Hafize, babası Haşim Haşimoğlu dur. ılk ve orta öğrenimini Çamlıhemşin’de tamamladıktan sonra uzun bir sure aile işletmelerinde ticaretele uğraşır. Evli ve 4 çocuk babası olan Haşimoğlu ç.hemşin ve ayder turizminin gelişmesinde, kurdukları aile şirketleriyle bölgeye katkı sağlar.

2001 yılında Çamlıhemşin Ak Parti  kurucu ilçe Başkanlığı ile siyasete adım atan Haşimoğlu 7 yıl ilçe başkanlığı 5 yıl Rize il Genel Meclisi üyeliği yaparak Çamlıhemşin’i Rize’de temsil eder. İl Genel Meclisi’nde birçok projeyle ilçeye katkı sağlayan Haşimoğlu aynı zamanda ak parti il Disiplin Kurulu üyeliği görevinde bulunur.

Ç.Hemşin kültürü ile yetişmenin verdiği avantajlara sahip Haşimoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çamlıhemşin Belediye başkanlığına seçilir. haşimoğlu vaat ettiği projelerin takipçisi olarak göreve başlar.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 03:39
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