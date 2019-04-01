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Osman Gürün seçimi zaferini personeli ile kutladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçimi galibiyetle tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, zaferini Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası arkasındaki alanda personeli ile kutladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
Osman Gürün seçimi zaferini personeli ile kutladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçimi galibiyetle tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, zaferini Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası arkasındaki alanda personeli ile kutladı.


Gürün konuşmasında, "Yorulmaya hakkımız yok, Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, hangi finansmanla yapacağımızın hepsi hazır. Bunları teker teker Bodrum’dan Fethiye’ye kadar, arada Menteşe’ye uğruyoru tabi. Gerçekten çok çalışmamız lazım. Bu millet, Muğla bize güvendiyse, bu güveni sarsacak hiçbir şey yapmaya hakkımız yok. Başta ben. Bahattin başkanım ve sizler. Herkese güleryüzlü davranacağız. Herkesi ikna etmeye çalışacağız" dedi.



Osman Gürün konuşmasının devamında, ’Bu benim birimim değil sen git oraya sor’ demek, bu büyükşehir’in, ’bu ilçe belediyesinin sen oraya git’ demek çok ama çok yanlış. Biz bir bütünüz. Her sorunumuz ortak ve her sorun bizim. Tüm birimdeki arakadaşlar bunu sakın yapmayın. Bu konuda biz çok fazla zarar görüyoruz ve bu kadar yapılmış emek tartışmaya açılıyor. Ben bunun olmasını gerçekten istemezdim. Bu tartışmalar beni olağanüstü üzdü. Kendi adıma, sizler adına. Emek verdik, emeğimizin böyle bilgisizlikle tartışılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.


"Halkın daha rahat yaşamasını temin edeceğiz"


Başkan Gürün konuşmasının sonunda ise, "3 rakiple yarıştık. Hepsini kutluyorum. Tabiki hırsınız sizin önünüze geçerse, bir takım şeyler olabilir. Hiç bir aday ile ilgili negatif söz söylemedik. Bize yakışmaz. Olan oldu. Bazen siz söylemezsiniz, sizin yanınızdaki arkadaşlar söyletir veya söyler. Bunları oraya yönlendirelim. Biz işimize bakalım. Yolumuz var. Bize verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanıp, çok çalışarak, Muğla ve Menteşe’mizin eksikliklerini giderip halkımıza daha rahat, daha uygun bir Muğla’da yaşamasını temin etmemiz lazım.


Bugünden itibaren geçirdiğim bu süreci düşünürken, hem de dakikayı boş bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi’nin ne düşündüğünü çok daha iyi anlatacağız" diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
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