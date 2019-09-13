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Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması! ‘Teröristler için esas duruşa geçip marş okudular’

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'deki Sürmanşet programında HDP’li belediyelere kayyım atamasını değerlendirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:25
Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması! ‘Teröristler için esas duruşa geçip marş okudular’

HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili konuşan Osman Gökçek, belediyelerin seçilmeyen sivil isimler tarafından yönetildiğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehirlerinde HDP'li belediye başkanları seçildi.

Başkanlar 19 Ağustos'ta terörle iltisakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bu görevden almalar tartışırken dikkat çeken bir yorum daha geldi.

‘Kayyım atanmayacak da ne yapılacak’

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'deki Sürmanşet programında kayyım atamalarını yorumlayarak; "Ben belediye başkanı seçildim ama seçildiğiniz yerde terörle irtibatı olan başka bir kişi geliyor. Belediyenin bütün personel işlerine, encümen, meclis kararlarına o bakıyor. İhalelere o bakıyor. Bütün işlere o eş başkan adı altında gelen o sivil kişi bakıyor. Buralara kayyum atanmayacak da ne yapılacak" dedi.

Osman Gökçek sözlerine şöyle devam etti,

Mehmetçiğimizin öldürdüğü teröristler oldu, bu teröristler için esas duruşa geçip marş okudular. Bu nasıl bizim ağrımıza gitmeyecek?

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:25
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