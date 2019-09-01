0553 313 94 23

Osman Gâzî’den Orhan Gâzî’ye ikazlar

7 kıtaya ayak basmış Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye devletin temel harcını temsil eden ikazlarda bulunmuştur.

01 Eylül 2019 Pazar 11:46
Osman Gâzî’den Orhan Gâzî’ye ikazlar

Osman Gâzî, Orhan Gâzî’ye, Osmanlı Devleti’nin temel harcı mâhiyetindeki şu vasiyet ile son îkâzlarını yaptı:

Oğul! Biricik vasiyetim şudur ki, Allâh buyruğundan başka bir iş işleme! Bilmediğini ehlinden sorup öğren! İyice öğrenmediğin bir şeyi yapmaya kalkışma! Askerlerine in’âm ve ihsânını eksik eyleme! Bil ki insan, ihsânın kuludur.

Oğul! Dîn işlerini her şeyden öne al! Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, dîn ve devletin güçlenmesine sebep olur! Bunun için ulemâya hürmette ve onların hakkına riâyette kusûr etme ki, şerîat işleri düzgün yürüsün!

Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet et; ikbâl ve yumuşaklık göster! Ancak dînî gayreti olmayanları, sefih (zevk ve eğlenceye düşkün, parasını pulunu israf eden akılsız. İradesine hâkim olamayan) hayat yaşayanları ve tecrübe edilmeyen kimseleri, sakın devlet işine yaklaştırma! Zîrâ Yaratanından korkmayan, yaratılanlara merhamet etmez!

İnsanoğlu ilimde arı gibi olmalı!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:46
  1. Osman Gâzî
  2. Orhan Gâzî
  3. Osmanlı Devleti
  4. Dîn işleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öndeş; “Fırında odun yerine para yakmışlar”
    1. Başkan Öndeş; “Fırında odun yerine..
    2. BİSED: Türkiye bisiklet üretim merkezi..
    3. Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı
    4. 36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    5. Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım..
    6. Kars 36 Spor ilk maçını evinde..
    7. Teksas’daki silahlı saldırıda ölü..
    8. Yemenli milletvekilleri BAE'nin..
    9. Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
    10. Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’..
    11. Penaltı avcısı Stachowiak
    12. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1..
    13. Arzum bu yıl yüzde 25 büyüyecek
    14. İlk vekil, Şair Dede Nüzhetmemleketi..
    15. Celladına aşık Kürt istismarcılarının..
    16. İncirliova’da ‘Hayat Boyu Öğrenme’..
    17. Şişli’de uyuşturucu satıcısına..
    18. ’Ercişli Aşık Emrah Şöleni’nde birlik..
    19. 7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar
    20. Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6..
    21. Tekstilcilerin Rusya atağı
    22. Mısır tarlasında domuzları beklerken..
    23. Mesele ‘gezmek’ olunca sözünü tuttu.....
    24. Ters yönde giden sürücü kazaya..
    25. Âyetlerle dua
    26. Tırın altına giren araç paramparça..
    27. İngiliz Bakan'dan gerginliği..
    28. Hakkarili Avşin kalp nakli bekliyor
    29. Yörük futbolunda eşekten düşüp,..
    30. Osman Gâzî’den Orhan Gâzî’ye ikazlar
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak