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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Osman Gazi dizisinin başlama tarihi belli oldu

Reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla Osman Gazi'nin Osmanlı Devletini kuruluşunu anlatacak olan yeni dizi 13 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

22 Mart 2019 Cuma 16:23
Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Osman Gazi dizisinin başlama tarihi belli oldu

TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un final tarihi netleşti. Çarşamba akşamları reytingleri alt üst eden dizi bu sezon bitiyor.

Yeni dizinin tarihi belli oldu

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:23
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