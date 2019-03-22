Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Osman Gazi dizisinin başlama tarihi belli oldu Reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla Osman Gazi'nin Osmanlı Devletini kuruluşunu anlatacak olan yeni dizi 13 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un final tarihi netleşti. Çarşamba akşamları reytingleri alt üst eden dizi bu sezon bitiyor. Yeni dizinin tarihi belli oldu Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.