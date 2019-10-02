Aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü! İçişleri Bakanlığı, 29 Eylül'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten birinin arananlar listesinde gri kategoride yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğunu duyurdu.

Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi. Bakanlığın yaptığı açıklama: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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