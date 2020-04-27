Osman Duru kimdir nerelidir? Kamu İhale Kurulu ikinci Başkanı Osman Duru hayatı

Osman Duru, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını 2001 yılında tamamladı.

1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Stajyer Kontrolör olarak başladı. 1997-2005 yılları arasında Stajyer Kontrolör ve Kontrolör olarak çalıştı. 2005 yılında TÜBİTAK’a İç Denetçi olarak atandı ve 2005-2011 yılları arasında İç Denetçi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde Enstitü Müdür Yardımcılığı(TÜBİTAK SAGE), 2014-2015 yıllarında Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde Merkez Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü(TÜBİTAK BİLGEM). 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurumu Kurul Üyeliğine atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.