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Biyografi

Osman Dereli kimdir, nerelidir? MASAK Başkanı Osman Dereli son dakika

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 29 Mart 2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanan Osman Dereli kimdir, nerelidir? İşte Osman Dereli hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:31:00 -
Osman Dereli kimdir, nerelidir? MASAK Başkanı Osman Dereli son dakika

Osman Dereli, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2006 -2008 yılları arasında ABD İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Osman Dereli, 1997 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak görev yürüttü. 25 Eylül 2012 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 29 Mart 2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Dereli, iyi derecede İngilizce biliyor.

 

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