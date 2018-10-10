Dr. Osman Coşkun kimdir? Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na mı atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atamalar yapıldı. Dr. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atandı. Peki Dr. Osman Coşkun kimdir? Osman Coşkun nereli ve kaç yaşında?

DR. Osman Coşkun kimdir?

1962’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Yozgat’ta, Lise eğitimini, İstanbul Boğaziçi Lisesinde. Üniversite eğitimini, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansını, İ.T.Ü. Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde, Doktorasını, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamladı. 22 Temmuz 2007 Milletvekili seçimlerine kadar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde birçok makalesi yayımlanmıştır.

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Akademik çalışmalarının yanı sıra Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında birçok eğitim, kurs, seminer ve konferanslar vermiştir. Kişisel Gelişim Uzmanı olarak, birçok üniversite, resmi ve özel kurumlarda eğitimler verdi. Liderlik, Yönetim ve Yönetim Becerileri, Problem Çözme Teknikleri, Kendini ve Başkalarını Tanıma, Aile içi İletişim, Hızlı Okuma Teknikleri, Hafıza Teknikleri, Başarı Motivasyon, Beden Dili ve İletişim, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Zaman Yönetimi, v.b konularda Kurs, Seminer, Konferanslar verdi ve danışmanlıklar yaptı. Enerji Uzmanı olarak, enerji şirketlerinde yönetim kurulu, denetim kurulu üyelikleri ve danışmanlıklar yaptı. Bu sürede İngiltere, İspanya, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede incelemelerde bulundu.

TSE kalite uzmanı ve TSE baş tetkikçisidir. Kalite konusunda başta üniversitede eğitimler olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşa danışmanlık, seminer, kurs ve konferanslar verdi. AK Parti 23. Dönem Yozgat Milletvekilidir. Milletvekilliği süresince yapılan birçok yatırıma, projeye, kanun tasarısı, kanun teklifi ve araştırma önergesine imza attı. Bununla birlikte; TBMM. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Çevre ve İçişleri Komisyon üyelikleri yaptı. Enerji konularında Türkiye’yi temsilen uluslararası toplantılara katıldı. Gerek Milletvekilliği süresince gerekse sonra kolaylıkla (internette 2007 yılından bu yana Yozgat Milletvekili Osman Coşkun’un Cep telefonu yazıldığında ulaşılabilir) ve elinden geleni halkı için yapmaya gayret eden bir vekil oldu. Son yaşanılan 15 Temmuz hain darbe kalkışmasındaki halkımızın yiğitliği göstermiştir ki halkımız için ne kadar hizmet yapılsa azdır. İnşallah ölünceye kadar elinden geldiğince hizmete devam edecektir.

AK Parti Genel Merkezi’nde Ar-Ge Başkan yardımcısı olarak, Reha Denemeç ve Prof. Dr. Nükhet Hotar ile çalışmıştır. AK Parti Siyaset Akademisi Projesi’nin Kişisel gelişim sorumlusu olarak projenin başarısına önemli katkı sağlamıştır. Kasım 2011-2016 yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı iştiraki olan, Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş Genel Müdürlük görevini yaptı. 22 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Ak Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ beyfendi ile birlikte, eğitimlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Evli 4. Çift çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.