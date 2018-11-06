Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak: İnşallah 2022'de şampiyon olacağız

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, havalimanında konuştu.

Şampiyon olmak için mücadele ettiklerini söyleyen Çakmak, "Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Avrupa Kupası'ndan sonra bir dünya Şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye. Çok iyi hazırlandık. Olmayınca olmuyor. Demek takdiri ilahi buymuş. Biz müslüman bir ülkeyiz inançlı insanlarız. Allah nasip ederse 2022'de Türk halkının desteğiyle Dünya Kupası'nı kaldıracağız ve şampiyon olacağız" diye konuştu.