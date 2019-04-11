Osman Atalay'dan "Uyuşturucuya Hayır" Konferansı

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının tüm dünyada çok ciddi bir sağlık problemi olarak kabul edildiğini belirterek, "Bu Batı ve Doğu'nun da çok ciddi temel problemi." dedi.



Atalay, Şehit Mahir Ayabak Ortaokulunda düzenlenen "Mahallene Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl tütün, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele seferberliği başlattığını anımsattı.



"Bugün uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı tüm dünyada çok ciddi bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Bu Batı ve Doğu'nun da çok ciddi temel problemi." diyen Atalay, yaklaşık 82 milyon nüfuslu Türkiye'nin, 15-24 yaş grubunda 13 milyon civarında genci olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Haliyle Türkiye'de bugün 13 milyon gencimiz ciddi manada uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı riski altındadır. Bitlis'te ise 3 binin üzerinde uyuşturucu madde kullanan insanımız var. Türkiye'nin 81 ilinde özellikle gençlerde ciddi bir bağımlılık riskiyle karşı karşıyayız. Son 10 günde Türkiye'de 3 çocuk teknoloji bağımlılığından dolayı hayatını kaybetti."



Dünyanın en büyük ticaretinin petrol, silah ve uyuşturucu olduğunun altını çizen Atalay, 2016 yılında uyuşturucunun dünyadaki ticari cirosunun 1,2 trilyon dolar olduğunu kaydetti.



Atalay bunun, petrol ve silahtan sonra geldiğini kaydederek, "Uyuşturucu tehlikesi 20 yıl önce bu kadar ciddi boyutlarda değildi. Yapılan araştırmalar sonucu bugün çok ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. 2017 yılında kendi rızasıyla 211 bin insanımız bağımlılıktan kurtulmak için hastaneye başvurdu." diye konuştu.



Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan da en önemli problemlerden biri olan madde ve teknoloji bağımlılığının, günümüzün acı gerçeği olarak gündem olduğunu belirterek, "Ülkemizde madde ve teknoloji bağımlılığı, maalesef binlerce gencimizin hayatını zindana çeviriyor. Gençlerimiz ve aileler çaresiz durumda. Uyuşturucu bağımlılığına ilişkin devletimiz ciddi bir seferberlik başlatmıştır." dedi.



İHH İnsani Yardım Derneğince Bitlis Valiliği, Müftülük, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen konferansa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.