Osman Atalay'dan çarpıcı analiz: ABD 60 yıllık kirli planını devreye soktu
Gazetemiz Akit yazarı Osman Atalay son dönemde ABD ile Türkiye arasında yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:51
Akit Gazetesi yazarı Osman Atalay, ABD ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson olayının tamamen sembolik olduğunu belirten Atalay, ABD'nin bu bahaneyle Türkiye'ye 60 yıldır yapmak istediği müdahalelerden birini yaptığını söyledi.
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