Osman Atalay'dan çarpıcı analiz: ABD 60 yıllık kirli planını devreye soktu

Akit Gazetesi yazarı Osman Atalay, ABD ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson olayının tamamen sembolik olduğunu belirten Atalay, ABD'nin bu bahaneyle Türkiye'ye 60 yıldır yapmak istediği müdahalelerden birini yaptığını söyledi.