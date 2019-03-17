Osman Ak Çanakkale şehitlerini unutmadı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılını hazırladıkları özel kliple kutladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatı üzerine Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için özel bir klip hazırladı. Klipte ’Dur Yolcu’ şiiri eşliğinde Çanakkale Savaşı’ndan görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.