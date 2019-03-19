Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Norveç’in başkenti Oslo’da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.19 Mart 2019 Salı 13:23
Norveç’in başkenti Oslo’da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Norveç’in başkenti Oslo’da bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda biri öğretmen olmak üzere 4 kişiyi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalandığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın nedenini henüz açıklamazken olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti.
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