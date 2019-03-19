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Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı

Norveç’in başkenti Oslo’da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

19 Mart 2019 Salı 13:23
Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı

Norveç’in başkenti Oslo’da bir bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı açıklandı.


Norveç’in başkenti Oslo’da bıçaklı saldırganın bir okula düzenlediği saldırıda biri öğretmen olmak üzere 4 kişiyi yaralandı. Olayın ardından saldırganın yakalandığı bildirildi. Polis ekipleri, olayın nedenini henüz açıklamazken olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:23
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