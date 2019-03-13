İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Haydar Yenigün seçildi.



Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulu’nu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirdi.



Otomotiv sanayisinde değişen küresel rekabet ortamı ve otomotiv teknolojileriyle ilgili önemli mesajların verildiği genel kurulda, OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Haydar Yenigün seçildi.



Derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri ise başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tuğrul Arıkan olarak belirlendi.





- "Devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık"





OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, toplantıda yaptığı konuşmada, bu senenin OSD’nin kuruluşunun 45’inci yılı olmasının önemine değindi.



Yenigün, "Sektörün çatı kuruluşu konumunda olan derneğimiz, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık." dedi.



Sektöre verilen destek nedeniyle ilgili bakanlılara ve yetkilere teşekkür eden Yenigün, "Bu vesileyle, sektörümüze destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere, sayın bakanlarımıza ve hükümetimizin değerli üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. 2019 yılında ise otomotiv sanayisini daha zorlu bir süreç bekliyor. Otomotiv Sanayii Derneği olarak yeni dönemde aynı bilinçle ve diğer STK’larla ortak hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Haydar Yenigün, özellikle iç pazarı daha da canlandırabilmek adına önemli adımlar atmak istediklerini belirterek, "Beni yeniden bu önemli göreve seçen OSD üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.





- İhracat, teknoloji ve tedarik sanayi başarı ödülleri sahiplerini buldu





Bu arada, 2018 yılında ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı Ödülleri verildi. Verilen İhracat Başarı Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 4 ana kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firmalar Platin Plaket, 100 ila 500 milyon dolar ihracat yapan firmalar ise Altın Madalya ile ödüllendirildi.



Ayrıca, kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki iş birliği ve rekabetçilik gibi kriterler esas alınarak OSD üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine teslim edildi.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül almaya hak kazandı.



Öte yandan, genel kurul kapsamında, otomotiv sanayinde değişen küresel rekabet ortamı ve ‘Yıkıcı Teknolojiler’ konu başlıklı sanayinin geleceğini ortaya koyan bir sunumun yapıldı. Ayrıca genel kurul toplantısının ardından da ilk kez "OSD Buluşmaları Toplantısı" gerçekleştirildi.