0553 313 94 23

Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 01:06
Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

NEW YORK (AA) - Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin, cinsel taciz suçlamasıyla Nantucket Bölge Mahkemesinde yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

Cape and İslands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, mahkemede "şikayetçi ve tanığın bulunamaması nedeniyle" suçlamayı bıraktıklarını açıkladı.

Mahkeme, bunun üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

Oscar ödüllü oyuncu Spacey'i, bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little, yaklaşık 10 gün önce avukatı Mitchell Garabedian aracılığıyla yaptığı açıklamada, davadan feragat ettiğini duyurmuştu.

- Spacey hakkındaki taciz iddiaları

Cape and İslands Bölge Savcısı O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, Spacey'nin, 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Kevin Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, önceki yıl, geçmişte cinsel tacize uğramış kadınların başlattığı "Ben de" (#MeToo) hareketi ve Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:06
  1. cinsel taciz
  2. Kevin Spacey

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbil şehidinin kimliği belli oldu
    1. Erbil şehidinin kimliği belli oldu
    2. Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık..
    3. Hafter'in Libya'da yasa dışı yollarla..
    4. Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki..
    5. TBMM'de kabul edildi! 6 ay daha uzatıldı
    6. Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 10..
    7. Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Atlet..
    8. Dışişleri Bakanlığından ABD’nin F-35..
    9. Antalya'da şüpheli ölüm
    10. BM Irak Yardım Misyonu Başkanından..
    11. Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu
    12. Türkiye'den ABD'nin F-35 programı..
    13. GÜNCELLEME - Pentagon'dan Türkiye ve..
    14. Tedavi altındaki asker şehit düştü
    15. Elazığ’da ahır yangını korkuttu
    16. Pentagon'un kararına Ankara'dan ilk..
    17. Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35..
    18. Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin..
    19. Tekirdağ’da otomobil koyun sürüsüne..
    20. "Hava savunma sisteminde Kahramanmaraş..
    21. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2019
    23. Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını..
    24. İki aile arasında arazi kavgası: 17..
    25. Gümüşhane'de bir maden firmasının atık..
    26. "Bizim konut satışlarımızda bir düşme..
    27. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    28. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    29. Erbil saldırısını haberleştirmek..
    30. Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit..
    Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu
    Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    ABD camideki Müslümanları bombaladı: 24 şehit!
    ABD camideki Müslümanları bombaladı: 24 şehit!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi afallattı!
    New York Times: Erdoğan'ın tek bir hareketi afallattı!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’