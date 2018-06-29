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Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Sarandon gözaltına alındı

Oscar ödüllü oyuncu ABD'li Sarandon'un, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarının alıkonulmasını protesto ederken gözaltına alındığı ortaya çıktı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:19
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Sarandon gözaltına alındı

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Twitter hesabından ABD Kongresinde oturma eylemi nedeniyle gözaltına alınan kadınlar arasında yer aldığını paylaştı.

Dead Man Walking (Ölüm Yolunda) filmindeki performansıyla 1996 yılında Oscar kazanan Sarandon, 1999 yılında da New York'ta silahsız bir Afrika kökenli Amerikalı gencin polis tarafından vurulmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında da gözaltına alınmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesini protesto etmek üzere kurulan "Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongresinde "sivil itaatsizlik" eylemi başlatmıştı.

Ebeveynlerinden ayrılan göçmen çocuklarına dağıtılan battaniyelere dikkati çekmek isteyen göstericiler, Kongre binasının avlusundaki "metal battaniye" heykelinin önünde toplanmıştı.

Ellerinde "Çocuklar nerede?", "Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'ni kapatın", "Yasa dışı birey yoktur" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Kongre üyelerine, alıkonulan göçmen çocuklarının ailelerine iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Polisin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen 630 protestocu gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:19
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  2. Amerika
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