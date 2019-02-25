Oscar 2019 ödüllerini kazananlar isim listesi Oscar 2019 kazananlar
2019 Oscar Ödülleri'ni kim kazandı? 91. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Törende En iyi film katagorisinde Green Book, en iyi yönetmen katagorisinde Roma (Alfonso Cuarón), Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu, Olivia Colman ise 'The Favourite' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu oldu. En İyi Film ise şaşırtarak 'Green Book' filmine gitti. İşte 2019 Oscar Ödülleri kazananların tam listesi...25 Şubat 2019 Pazartesi 08:47
2019 Oscar Ödülleri'ni kim kazandı? 91. Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Törende En iyi film katagorisinde Green Book, en iyi yönetmen katagorisinde Roma (Alfonso Cuarón), Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu, Olivia Colman ise 'The Favourite' filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu oldu. En İyi Film ise şaşırtarak 'Green Book' filmine gitti. İşte 2019 Oscar Ödülleri kazananların tam listesi...
91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği Ödüllerini kazananlar belli oldu. En İyi Film ödülü favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi. En İyi Kadın Oyuncu, Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmindeki performansıyla Olivia Colman seçilirken; En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bohemian Rhapsody ile Rami Malek'in oldu. Bohemian Rhapsody, filmi geceden dört ödülle ayrılırken; Roma, En İyi Yönetmen dahil üç Oscar kazandı. İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...
2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.
İşte Oscar Ödüllerini kazananların tam listesi...
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice
EN İYİ YÖNETMEN
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KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)
Diğer adaylar
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
Bradley Cooper
Willem Dafoe
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ FİLM ŞARKISI
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Roma
A Star Is Born
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star Is Born
EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
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