OSB'ler için düzenleme Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üye sayısının 15’e çıkarılmasıyla OSB’lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı

ANKARA (AA) - Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üye sayısının 15’e çıkarılması ile OSB’lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı. OSB’lerde verilen hizmetlere yönelik uygulanacak gecikme faizinde (zammı) tek tip uygulamaya geçilmiş olup, gecikme zammı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda belirtilen oran baz alınarak uygulamada birlik sağlandı. OSB’lerde yer alan tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş panelleri kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı. Genel kurul toplantıları için toplantı yeter sayısına yönelik düzenlemeye gidildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.