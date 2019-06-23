0553 313 94 23

Oryantiring kursunda birincilik Hakkari’nin

Erzurum’da düzenlenen Oryantiring Eğitici Eğitimi yarışmasında Hakkari bölgesinden katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan birinci oldu.

23 Haziran 2019 Pazar 09:16
Oryantiring kursunda birincilik Hakkari’nin

Erzurum’da düzenlenen Oryantiring Eğitici Eğitimi yarışmasında Hakkari bölgesinden katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan birinci oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 177 Nolu Oryantiring Eğitici Eğitimi Kursu’nun açılışı Erzurum’da yapıldı. Türkiye’nin değişik yerlerinden kursa katılan öğretmenlere 5 gün boyunca eğitim verildi. Kursun ardından yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı yarışmada Hakkari bölgesinden eğitimlere katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan, parkuru en kısa sürede bitirerek birinci oldu. Yarışmada birinci gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılınçarslan, "Oryantiring sporunun Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bütün öğretmenlere tanıtılması bizleri mutlu etti. Daha önce Yüksekova’da öğrencilerime yaptırıyordum ama bakanlığımızın yürüttüğü çalışmada bulunmak benim için gurur vericiydi. Hakkari bölgesinde bu sporun yaygınlaştırılması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.


Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli takım seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu
    1. Milli takım seçmelerinde Türkiye..
    2. Hakkari’de bir kişi bisikletiyle suya..
    3. Amerika onu konuşuyor... Detaylar..
    4. Yenilenen İstanbul seçimi
    5. Öldürmeleri mi lazımdı!
    6. Bakanlık açıkladı: PKK'ya ağır darbe
    7. Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra..
    8. Yurtta hava durumu
    9. Hizan’da yıl sonu sergisi düzenlendi
    10. ABD'yi korkutan deprem
    11. Kara yollarında durum
    12. Şehit er Resul Bayracı için Mevlid-i..
    13. Vatandaşa senet şoku
    14. Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar
    15. Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu..
    16. Bölge il müftüleri ile ilahiyat..
    17. Pazarda cep telefonu ve cüzdan çalan..
    18. Oryantiring kursunda birincilik..
    19. (Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm..
    20. Sevgilisi tarafından yakılan kadın ile..
    21. İşçilerden kıyımcı CHP’ye siyah çelenk
    22. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu..
    23. İstanbul’da oy verme işlemi başladı
    24. Laf değil, hizmet
    25. Seçimin kazananı İstanbullu olsun
    26. GÜNDEM / 23 Haziran 2019
    27. 6 PKK’lı terörist etkisiz hale..
    28. 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya..
    29. Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
    30. Başarılı şekilde devam eden Irak’ın..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!