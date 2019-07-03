Oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis cezası Eskişehir'de 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan oryantiring antrenörü, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, tutuksuz sanık İ.A'nın avukatı ile cinsel istismara uğrayan Z.K. (13), İ.E. (17) ile M.A'nın (17) aileleri katıldı. Sanık, İ.A. duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.