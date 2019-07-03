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Oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis cezası

Eskişehir'de 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis cezası verildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Oryantiring antrenörüne 35 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan oryantiring antrenörü, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, tutuksuz sanık İ.A'nın avukatı ile cinsel istismara uğrayan Z.K. (13), İ.E. (17) ile M.A'nın (17) aileleri katıldı. Sanık, İ.A. duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
  1. Eskişehir
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