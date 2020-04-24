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Orucun fazileti

Ebu Hureyre (ra)’tan rivayet edilmiştir; Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:

2020-04-24 11:03:00 -
Orucun fazileti

“Adem oğlunun (işlediği) her iyi amel, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır.

Şanı yüce olan Allah:

Oruç, müstesna! Çünkü oruç, benim için tutulur. Onun mükafatını (ancak) Ben veririm. (Zira oruçlu kimse) benim için; yemesini ve cinsel arzusunu bırakır’ buyurdu.

Oruçlu kimse için iki sevinç vardır: Biri, iftar anındaki sevinci, diğeri ise; Rabbine kavuştuğu andaki sevincidir. Emin olun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. (Buhari,Müslim)

 

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