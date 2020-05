Orucu bozan şeyler nelerdir?

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi, alışkanlık olmuş yeme içmeler (sigaragibi)bu kapsamdadır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kısaca Halk tabiri ile vücuda alınan her şey orucu, vücuttan çıkan her şey abdesti bozar kuralı akılda olsun.