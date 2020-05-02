Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun tarifi kısaca, sahurdan iftara kadar olan sürede yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi, alışkanlık olmuş yeme içmeler (sigaragibi)bu kapsamdadır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Kısaca Halk tabiri ile vücuda alınan her şey orucu, vücuttan çıkan her şey abdesti bozar kuralı akılda olsun.