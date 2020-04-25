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Oruç

Orucu bozan hangi durumlarda kaza yapar? Hangi durumlarda günün gün olarak oruç tutulur?

Hangi durumlarda orucun kazası gerekir Ramazan ayı bir başkadır. Öyle ya! Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur onun. Oruç Ramazan’da bir başka anlam kazanır, oruç ve Ramazan ayrılmaz bir ikilidir. Peki orucu bozan hangi durumlarda kaza yapar? Hangi durumlarda günün gün olarak oruç tutulur?

2020-04-25 15:35:00 - 2020-04-25 15:36:02
Orucu bozan hangi durumlarda kaza yapar? Hangi durumlarda günün gün olarak oruç tutulur?

Oruç tutmak tek başına büyük bir ödüldür. Oruç bir fırsattır. Yüce Allah bir kudsî hadiste şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlunun yaptığı iyilikler on ile yedi yüz kata kadar katlanarak ödüllendirilir. Fakat oruç böyle değildir. Çünkü oruç bana aittir. Kişi süflî arzularını, yemesini, içmesini sadece benim rızamı kazanmak için terk ettiği için, oruçluya ödülünü ben veririm.” (Müslim, “Sıyâm”, 164)

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır. Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir.

Hangi durumlarda orucun kazası gerekir?

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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