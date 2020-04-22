Orucu bilerek bozdum ne yapmalıyım? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Oruç tutma şartlarını yerine getiren bir Müslüman oruca niyet etti ancak bir zaman sonra orucu bilerek ve kasten bozdu. Peki orucu bilerek bozdum ne yapmalıyım? Orucu bilerek bozmanın cezası nedir? Orucu bilerek bozan kaç gün oruç tutar?
Bir on bir ayın sultanı Ramazan'a daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan'a kavuşturan Yüce Allah'a hamd ve senalar olsun. Bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve akil-bâliğ olması gerekir Oruç tutmak İslam’ın beş şartından biridir. Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).
Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).