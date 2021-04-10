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Oruç Oruçluyken korona testi yaptırmak orucu bozar mı?
Oruç

Oruçluyken korona testi yaptırmak orucu bozar mı?

Oruçluyken korona testi yaptırılır mı? Koronavirüse yakalandığından şüphelenenler test yaptırmalarının oruçlarını bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki, oruç tutan korona testi örneği verebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:20:00 -
Oruçluyken korona testi yaptırmak orucu bozar mı?

2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk korona vakası tespit edildi. İlk vakanın ardından maske, mesafe ve hijyen kuralları hayatlarımızın merkezine yerleşti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçecek gibi görünüyor. Bu sebeple pek çok kişi oruç tutarken korona testi yaptırmanın doğru olup olmadığını araştırıyor. Oruç tutan korona testi yaptırır mı?

Oruçluyken korona testi yaptırmak orucu bozar mı?

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele sürüyor. Hastalık belirtileri taşıdığını düşünenler ise oruç tutarken test yaptırmanın doğru olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs testi burun ya da genizden sürüntü alınarak yapılıyor. Din büyükleri bu testin uygulanma şeklinin orucu bozmadığını ifade ediyor.

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