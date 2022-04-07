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Oruç Oruçluyken kan tahlili yaptırılır mı? Oruçluyken kan verilir mi?
Oruç

Oruçluyken kan tahlili yaptırılır mı? Oruçluyken kan verilir mi?

Oruç tutan kan verebilir mi? Oruç tutan pek çok kişi hangi durumlarda orucun bozulacağını araştırıyor. Peki, sağlık sorunları sebebiyle oruçlu kişi kan verebilir mi? Oruçlu kişi kan bağışı yapabilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 01:18:00 -
Oruçluyken kan tahlili yaptırılır mı? Oruçluyken kan verilir mi?

Mübarek ramazan ayında oruç tutanlar, hangi durumlarda orucun bozulabileceğini araştırıyor. Peki, oruç tutan kan verse ne olur?

Oruçluyken kan tahlili yaptırılır mı? Oruçluyken kan verilir mi?

Kan vermenin orucu bozup bozmayacağı konusunda, Hz. Peygamber’den rivayet edilen “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” (Ebû Davûd, Sıyam, 28) hadisinden hareketle bazı İslâm bilginleri kan vermekle orucun bozulacağını söylemişlerdir. Din bilginlerinin çoğunluğu ise, Hz. Peygamber’in oruçlu iken hacamat olduğuna dair rivayeti (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Sıyam, 29) esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağını söylemişlerdir.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur.” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır. Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolayı hoş karşılanmadığını söylemiştir (Buhârî, Savm, 32).

Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.

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