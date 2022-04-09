Oruçluyken artan baş ağrısı böyle geçiyor!

Ramazan ayında yaşanan en sık rahatsızlıklardan biri baş ağrısıdır. Tüm vücudun yaşamsal fonksiyonlarını olumsuz etkileyen baş ağrısı uzun süreli tutulan oruçta yaşandığında ise şiddeti biraz daha fazla hissedilir. Çünkü herhangi bir ilaç ya da besin tüketilemez. Oruçluyken artan baş ağrısı için ne yapılmalı? Baş ağrısı ağrısını önleyen besinler nelerdir?

Ramazan ayında vücudun yaklaşık 11 aylık beslenme ve uyku düzeni aniden değişir. Aslında vücudun dinlenme süreci olan Ramazan ayında sağlıksız beslenme ve yeterince uyku alınmadığında ortaya çeşitli sağlık sorunları çıkabilir. Bunlardan biri de baş ağrısıdır. Açlık ve susuzluk sürecine alışmaya çalışan sinir sistemi ani gerilmelerle vücutta kasılmalara yol açar. Özellikle çalışanlarda bu durum daha sık görülür. Erken saatte başlayan mesai ve uzun süreli çalışma temposu bu riski artırır. Ancak bu sorunun önüne geçilebilir. Oruç süresinde herhangi ilaç ya da besin alınmadan bu durum önlenebilir.

Oruçluyken artan baş ağrısı için ne yapmalı?

•Değişin vücut ısısı sinüs yollarının kasılmasına yol açar. Buna uzun süreli susuzlukta eklenince baş ağırsı ortaya çıkar. Ancak bu durum yaşanmadan her saat başı temiz hava alarak ortalama 13 -15 dakika boyunca temiz havada dinlenmek bu durumun yaşanmasının önüne geçer.

•Açlık ya da susuzluğun etkisiyle vücut enerji depolarına yönelirken sinir sisteminde kitlenmeler oluşur. Bu da kan akışını olumsuz etkiler. Beyne yeteri kan gitmediğinde özellikle ön loblarında ağırlar oluşur. Yaşanan bu sorun kişinin kafasını kaldırmaması durumuna getirir. En basit yoluysa soğuk komprestir. Soğuk su torbası ya da buz kütleleri ya alın kısmına ya da enseye konulabilir. Ani soğuk etkisiyle kan akışında değişim meydana gelir. Bununla beraber belli bir müddet uzanmakta da fayda var.

•Nane ve çay ağacı yağı da baş ağrısı için oldukça etkilidir. Kan akışı noktaları olan ayak ve el bilekleri bunun yanı sıra enseye bu yağlardan masaj yaparak sürün. Aşırıya kaçamadan bir kaç dakika bu yağları da koklayabilirsiniz. Güçlü çözelti maddeleri içerdiğinden koku sayesinde alınan etkide sinirler uyarılır. Dolaşım kolaylaşır.

•Özellikle öğlen saatlerinde ortalama yarım saat 1 saat uyumakta baş ağrısını dindirebilir.

Baş ağrısını önleyen besinler nelerdir?

Migren ve sinüzite bağlı gelişebilecek baş ağrısı için mutlaka uzmanların tavsiye ettiği doğrultuda ilaçlar alınmalı bunun yanı sıra oruçluyken baş ağrısının yaşanmaması için iftar ve sahur arasın ayrıca sahurda bazı besinler tüketilmeli. Örneğin iftar ve sahur arasında baş ağrısı şikayetini azaltmak için şekersiz bir Türk kahvesi ya da limonlu çay içiniz. Sahurda yoğurt ve peynir gibi besinler tüketin. Karbonhidratın fazla olduğu besinlerden kesinlikle uzak durun. Özellikle poağaça, patates kızarması... Sahurda bol bol limonlu yeşillik tüketin. İftar ve Sahur arası 2,5 litrelik su tüketimine dikkat edin. Bunun yanı sıra elma veya elma çayı da tercih edebilir.