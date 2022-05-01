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Oruç Oruçlar, Yesevi Sofrası’nda açıldı
Oruç

Oruçlar, Yesevi Sofrası’nda açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır içtimai hayata yansıyan bazı güzelliklerinden mahrum kaldığımız Ramazan ayı bu sene doyasıya yaşanıyor. Allah’a olan kulluk bilincinin doyasıya yaşandığı, oruç, teravih ve zekâtla nefislerin terbiye edildiği bu kutlu zaman diliminde, mazlumların yüzü de toplu iftarlara gülmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 09:48:00 -
Oruçlar, Yesevi Sofrası’nda açıldı

 Yiğit Mustafa Kışlacık  İstanbul 

Yesevi Alperenler Derneği, kurduğu ‘Yesevi İftar Sofrası’ ile ramazan ayı boyunca her akşam 150 kişiye iftar yemeği verdi. Derneğin genel merkez binasında bulunan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında, Müslümanlar oruçlarını açıyor.

Bayramdan sonra da devam edecek

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, bu programları gelenekselleştirmeyi  ve her Ramazan’da devam ettirmeyi planladıklarını söyledi. Ücretsiz ikramlarının bayramdan sonra da devam edeceğini kaydeden Başkan Mican, her gün 100 kişilik öğrenci grubuna ücretsiz yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.

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