0553 313 94 23

Oruçlar, bu yıl da KO-MEK Hurması ile açılacak

MEK’in gönüllere taht kuran projesi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40
Oruçlar, bu yıl da KO-MEK Hurması ile açılacak

MEK’in gönüllere taht kuran projesi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının en değerli sosyal projeleri arasında yer alan KO-MEK hurması bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. “KO-MEK Hurması” adı verilen proje çerçevesinde on iki ilçede kurs merkezlerinin etkileşim alanı içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara iftar için yemek götürülecek. Proje sadece bundan ibaret olmayacak. Bu kapsamda evler ziyaret edilerek, Ramazan ayının ruhuna uygun yardımlaşma pekiştirilerek, aynı masada ve birlik beraberlik içinde oruç açmanın mutluluğu yaşanacak.



Ramazan ayının ruhuna anlam katan proje geçen yıl hayata geçti. KO-MEK Hurması Projesi kapsamında KO-MEK kurs merkezlerinin Türk Mutfağı branşının bulunduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Ramazan ayı boyunca bu ailelerle bağlantı kurularak müsait olmaları durumunda o hanede iftar yapılacak. Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit (çorba, ana yemek, pilav, tatlı) yemekle iftara gidilecek. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemelerinde beraberinde götürülerek aileler evlerinde misafir edilecek.



Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Gidilecek ailelere ikram edilecek iftar yemeğinin yanı sıra Ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun bir şekilde hazırlanan ramazan kolisi yardımı da yapılacak. KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan Ayı’nın İlk Günü Hıdırellez Sevinci
    1. Ramazan Ayı’nın İlk Günü Hıdırellez..
    2. "YSK'nın hukuk cinayetine ortak..
    3. Baltayı eline alan cani koca,..
    4. Örümcek kılıyla incir çekirdeğine..
    5. Para badmintoncular Kanada'da puan..
    6. Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı
    7. Şehit cenazesinde gözaltına alınan 34..
    8. Türkçe konuşan girişimciler Adana’da
    9. Hangi ülkede kaç saat oruç tutuluyor?..
    10. Özel üniversite ücretleri 2019 ne..
    11. Almanya "2030 Ulusal Sanayi..
    12. Piknikte tesadüfen bulundu, fiyatı cep..
    13. Oruçlar, bu yıl da KO-MEK Hurması ile..
    14. Çocuklarının gözü önünde karısını..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Van’da “Üniversite Tanıtım ve Tercih..
    17. Geleceğin sanatçılarının sertifika..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Ukrayna, Avrupa'dan doğal gaz..
    20. Zıpkınla avlanan 7 kiloluk levrek yüz..
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz