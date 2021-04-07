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Oruç Oruç tutarken karaciğer temizliği yapmak mümkün
Oruç

Oruç tutarken karaciğer temizliği yapmak mümkün

Oruç tutarken karaciğer temizliği yapılır mı? Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan'da beslenme ile ilgili sorular da arttı. Ramazan ayında oruç tutarken aynı zamanda midenizin gerçek anlamda dinleneceği bu dönemi doğru değerlendirirseniz karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalıkla ilgili şikayetlerinizin de azalması mümkün. Peki, oruçluyken karaciğer temizliği nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:18:00 -
Oruç tutarken karaciğer temizliği yapmak mümkün

Bütün yıl vücudumuzun yükünü taşıyan karaciğerimiz de bu yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan organlarımızdan. Ramazan ayını karaciğerimizi temizlemek ve güçlendirmek için nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Oruç tutarken kolesterolümüzü düşürebilir miyiz?

Oruçluyken karaciğer temizliği mümkün mü?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu karaciğer hastalıkları olanların Ramazan’ı daha sağlıklı atlatmaları için yapmaları gerekenleri anlattı:

"Bazı karaciğer hastalıkları yaşayan kişilerin oruç tutmalarının sağlıkları için yararlı olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kasapoğlu; ‘Oruç, bazı karaciğer hastalıklarında zararın yerine hastanın şikayetlerini azaltarak yarar sağlayabilir. Özellikle karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde, uygun bir şekilde tutulan oruçla karaciğerdeki yağlanma azalabilir; hatta kaybolabilir. Karaciğer yağlanması için önlem alınmazsa, bu durum ilerleyerek karaciğer iltihabına (kronik hepatit) ve daha da ilerlerse kronik karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanması problemi yaşayan kişiler oruç tutmaya başlamadan önce hekim kontrolünden geçip, hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeli; iftarda ve sahurda yediklerine özen göstermeli, gereğinden fazla yemek yerine, dengeli ve ölçülü miktarlarda beslenmeye dikkat etmelidirler’ diye konuştu.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için oruçluyken hangi besinler tüketilmeli?

Tam tahıllı ekmek, bulgur, çavdar ekmeği, kepekli buğday, mercimek, kuru fasulye, kuru bakla, nohut, barbunya,

Günde iki yemek kaşığı zeytinyağı veya mısırözü yağı,

Bütün taze ve dondurulmuş sebzeler,

Kaymağı alınmış süt, yoğurt veya ayran, az yağlı peynir, yağsız lor çökelek, açık çay, ıhlamur, adaçayı,

Yağsız olmak şartıyla haşlanmış, ızgara veya fırında pişirilmiş dana ve balıketi,

Yağsız, kremasız ve unsuz hazırlanmış sebze ve mercimek çorbaları,

Ceviz, badem, kestane, pestil, kuruyemişli sucuklar,

Yağsız sütle yapılan tatlılar (muhallebi, kazandibi, sütlaç),güllaç, meyve salatası, aşure.

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