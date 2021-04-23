Oruç tutamayan fitre verir mi? Oruç tutmasan bile fitre verecek miyim?

Fitre, İslam’ın beş şartından biri olan Ramazan ayı orucunu tutan, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vâcib olan bir sadakadır. Buna yalnız “Fitre”de denir. Fıtrat sadakası, sevab için verilen yaratılış ikramı demektir.

Fitre ne zamana kadar verilir?

Fitre sadakası, Ramazan Bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vâcib olursa da, bundan önce ve bundan daha sonra da verilebilir. Önceden verilmesiyle fakirler bayramlık ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. (Üç İmama göre, fitre sadakası Ramazanın son akşamında güneşin batmasından itibaren vâcib olur. Bayramdan sonraya bırakılması ile bu sadaka düşmez, kaza edilmesi gerekir. Fitre sadakası, nisab miktarı bir mala sahip olan her hür müslüman için vâcibdir, ister çocuk olsun, ister mecnun olsun.

Oruç tutamayan fitre verir mi?

Ramazanda bir özür sebebiyle oruç tutamayan kimseye de fitre sadakasını vermek vâcibdir. Hasta, yolcu ve takatsiz kalmış ihtiyar gibi. Fakir bir çocuğun babası ölmüş olursa veya fakir düşerse, bu çocuk için fitre vermek dedesi üzerine vâcib olmaz.

Anne babanın fitresini evladı vermek zorunda mı?

Bir kimse, kendi zevcesinin ve akıl sağlığı yerinde büyük evlâdının fitre sadakasını vermekle yükümlü olmaz. Çünkü bunlardan her biri kendi başına tasarruf hakkına sahip mükellef kimselerdir. Bir kimse, zevcesinin veya büyük yaştaki evlâdının fitrelerini onların izinleri ile kendi malından verecek olsa yeterli olur.

Bir kimse, kendi geçimi altında bulunsalar bile, babasının ve annesinin fitre sadakasını vermekle yükümlü değildir. Baba fakir olduğu halde mecnun ise, fitresini vermek zorundadır.