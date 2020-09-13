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Gündem Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:59:00 -
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, önceki gün Navtex süresinin dolması ile beraber kablo ve ekipmanlarını toplayarak Antalya Limanı’na döndü.

MTA Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos tarihinde başlattığı araştırma faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri topladı.

Taranması planlanan toplam alan büyüklüğü 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu. Oruç Reis’in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül tarihinde kadar bölgede faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyordu.

Diplomasiye fırsat

Bu doğrultuda Oruç Reis'in limana döndürülmesi kararı, bölgesel problemlerin barışçıl çözümü çerçevesinde diplomasiye fırsat tanınması açısından atılan bir adım olarak görülüyor.

MTA Oruç Reis’in göreve başlaması ile beraber, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın tırmandırdığı gerginliğin çözümü için Almanya arabuluculuğundaki girişimlerin sonuç vermemesinin ardından NATO devreye girmiş ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler nezdinde ilk temas 10 Eylül tarihinde Belçika’da sağlanmıştı.

NATO karargahında iki ülke askeri heyetleri arasında gerçekleştirilen ve “Ayrıştırma Usulleri”nin değerlendirildiği teknik toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin önlenmesine dönük önlemler ele alınmış ve bir sonraki toplantının önümüzdeki günlerde yapılmasına karar verilmişti.

Türk donanması refakat etti

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Cengizhan ve Ataman yardımcı gemileri ile beraber bölgede son bir aydır yürüttüğü faaliyetler, Türk donanması refakatinde yapıldı. Oruç Reis’e 8 savaş gemisinin eşlik ettiği bildirildi.

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