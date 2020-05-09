Oruç kimlerin üzerine farzdır?
Ramazan orucu ibadeti belirli kriterleri taşıyan her Müslümanın üzerine farzdır. Peki, Ramazan orucu kimlere farzdır? Bu kriterler nelerdir?
Ramazan orucu ibadeti kimlerin üzerine farzdır? Kimler oruç tutmakla mükelleftir? Haberimizin içeriğinde bu sorulara yanıt bulacaksınız...
Oruç kimlere farzdır?
Diyanet’e göre Akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır. Allah'a kulluk bilincinin zirve noktası olan oruç ibadeti yukarda yazılı nitelikleri taşıyan her Müslüman için farz derecesindedir.