'Oruç, insanın silkinerek kendine gelmesini sağlar'

Ramazan öyle bir iklimdir ki yaşadığınız manevi hazın harı, bayrama kadar gittikçe yükselir, Kadir Gecesinde doruklara ulaşır ve bayramda kurtuluşun sevinciyle, güneş doğumundan sonra secdeyle taçlanır.

Bir yandan da “nerede o eski ramazanlar diye” söylenen bir sürü insan görüyoruz. Toplumsal bazda bu doğru olabilir ama bireysel olarak kimin, ramazandan ne kadar manevi haz aldığını, ne kadar arınabildiğini ancak Allah bilir? Son derece dijitalleşen bir dünyada insan oğlu gittikçe yalnızlaşıyor. Bu öyle bir süreç ki bu durumu tersine çevirmek adeta imkansız gibi görünüyor. Onun için artık ramazanları bile eksik yaşıyor, yani ramazan sevincini tam olarak

toplumsallaştıramıyoruz. Bilhassa geçen yıl yaşadığımız ve bu senen yaşayacağımız ramazanda bu eksikliği daha da derinden hissediyoruz. Rabbim bu salgın konusunda bizlere hayırlısını nasip eylesin. Belki de bu salgın Alemi İslam için hayırlıdır, bunu tam olarak bilemiyoruz.



Bütün inanç sistemlerini ve tahrip edilmiş dinleri incelediğimizde İslam’a hiç benzemediklerini görürüz. Hemen hepsinde, yani bütün beşeri ve tahrip edilmiş dinlerde ve inanç sistemlerinde imtiyazlı bir takım gruplar vardır, ayrıca tutarsızlıklar, çelişkiler ve en önemlisi, söz konusu bu dinler hayatın dışında bir alana sahiptir. Ama, Allah indinde gerçek ve tek din olan İslam insanın bütün yaşamını kuşatmış durumdadır. İslam da Allah Resulüne (as) bile ayrıcalık tanınmamış ve her insan aynı yükümlülüklerle mükellef kılınmıştır. Bu öyle bir farktır ki İslam’ı hemen her beşeri sistemden, düzenden ya da inanç sisteminden tamamen ayırır ve Allah indinde gerçek ve tek din olduğunu bütün dünyaya ilan eder.



Diğer din ve inanç sistemleriyle kıyaslandığında İslam çok zordur, çok ciddidir ve mükemmel bir tutarlılık ve uyum içeren kurallar silsilesi ihtiva eder ve en önemlisi süreklilik ister. Günde beş kez namaz kılmak, oruç tutmak, malın zekatını vermek hiç de kolay değildir.



İslam, insan için tam bir disiplindir ve onun her anını kuşatır. Günlük beş defa kılınan namazla her an temiz, her an Allah’ı zikreden, her an uyanık, her an mütevazı… Bir yaşam içindedir müslüman. İbadetlerin, duaların ve her an Allah’ı anarak yaşamanın nedeni insanın taşıdığı, Allah’ın kendi ruhundan üflediği o ruha dayalı olan o cüzi iradedir. O cüzi irade ki insanı yer yüzünde bambaşka bir konuma getirmiş onu dünyada yaratılmış olan bütün canlıların zirvesine çıkarmıştır. Bu cüzü irade Allah’ın üflemiş olduğu ruhtan kaynaklandığı için insan bu dünyadaki bütün canlılara hükmetmekte ve yönetmektedir. Onun için inancı olmayan insan hem dünyaya hem kendine hem de başka insanlara zulüm içindedir. Sahip olduğu o cüzi iradeyi, ilahlık için, zulüm için, dünyayı kirletmek ve yok etmek için, lüks için, israf için… Kullanır ve hiçbir zaman da doymaz. İşte İslam bir disiplin olarak insanı her türlü kötülükten alı koyarak yaratılış amacı doğrultusunda yaşamasını sağlayan bir prospektüs görevi görmektedir.



İşte o ibadetlerin biri de İslam’ın beş şartından biri olan oruç tutmaktır. Allah orucu bütün Müslümanlara, sağlıklı ve mükellef olanlara farz kılmıştır. Orucun insan üzerinde mükemmel bir disiplin etkisi vardır. Her yıl bir ay boyunca, ramazan ayında Allah’ın koyduğu kurallar doğrultusunda yeme içme ve bazı arzulardan belirli saatlerde uzak durma anlamı içeren oruç, insanın silkinerek kendine gelmesini, haddini bilmesini sağlar. İnsan açlığı ve susuzluğu yaşar, güçsüzlüğü ve halsizliği tadar. Bütün onlara rağmen çalışır ve iftarı özler. Doyuranın da rızkı verenin de Allah olduğunu tam olarak idrak eder.



Zengin-fakir, kadın-erkek, din adamı- din adamı olmayan, siya-beyaz, kral-uşak… hiç fark etmez. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da hiç kimseye hiçbir şekilde imtiyaz tanınmaz. Zenginim, fidye veririm diyerek, mazereti olmadan oruç tutmayanın zenginliği kendisine düşman olur, ateş olur. Fakirim diyerek, isyan edip oruç tutmayan fakirlikten dünyada da ahirette de kurtulamaz. Daha gencim diyerek oruç tutmaktan kaçınan kişi gençliğinin hayrını görmez. Müslüman mazeretsiz oruç yemez, yiyemez. Bilhassa açıktan hiç yemez. Açıktan oruç yemek Allah’a savaş açmak gibidir.



Her yıl ramazan ayında, yarı müşrik bir toplumda yaşadığımın tam olarak farkına varıyorum. Konuştuğum birçok insan hiç ramazan gelmemiş gibi davranıyor, çok samimi olanlar beni görünce biraz etkilenmiş görünerek elindeki bardağı ya da yiyecekleri bir an saklamaya çalışıyor ama bir süre sonra hiçbir şey yokmuş gibi çok rahat davranıyorlar.



Her yıl aynı şeyleri yaşıyorum: “ben bunları yiyorum içiyorum ama size saygısızlık olsun diye yapmıyorum lütfen beni anlayın” diye özür beyan eden bile oluyor. Bir diğeri benim yerime cevap veriyor: “etkilenen oruç tutmaz, etkileniyorsan hiç oruç tutma, seni zorlayan yok!” diyor. Ben de onlara: “komik olmayın, oruç tutanların yanında, yani bizim yanımızda çocuklarımız da yiyip içiyor, ben sizin yiyip içmenizden kesinlikle etkilenmem, bana saygı göstermenize de gerek yok çünkü Allah’a saygı göstermeyen kuluna neden göstersin ki! Ramazan’da, Müslümanlar arasında orucu açıktan yemek Allah’a savaş açmak gibidir. Ben Allah’a savaş açmış birini görmekten rahatsız olurum, yediği-içtiği için değil” diye cevaplar veriyorum ve bir sürü tartışmalar yaşadığımız oldu. Sıkıyı gördüklerinde ise: “bizde Müslümanız da yok babam şöyleydi, dedem böyleydi, namaz kılardı da...” Müslümansan Müslüman gibi davran, müşrik gibi davranma ya da konuşma!” gibi cevaplar verdiğim de oldu. Bazıları daha ukala oluyor ve Allah’ın benim orucuma, ibadetime ne ihtiyacı var? diye bilmiş-bilmiş soruyor.



Oysa Allah’ın ibadetimize elbette ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var diye cevap veriyorum. Yani bir atletin nasıl antrenman yapmaya ihtiyacı varsa bizimde ibadetlere ihtiyacımız var. İbadetler bizi disipline ederek bu dünyada da ahirette huzur ve mutlu bir şekilde yaşama anahtarımızdır.



Bilhassa gençlerin oruç tutmaları gerekiyor. Gençlik döneminde oruç tutan, namaz kılan insanlar ilerleyen yıllarda İslam’ı daha kaliteli bir şekilde idrak ederek yaşıyorlar. Zira İslam aynı zamanda bir alışkanlıktır da.