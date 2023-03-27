  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!

Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız
Oruç Oruç açın sonrası için 1 bardak yetiyor: Yapan iğne ipliğe döndü! Ramazan karışımı bakın ne!
Oruç

Oruç açın sonrası için 1 bardak yetiyor: Yapan iğne ipliğe döndü! Ramazan karışımı bakın ne!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:30:00 - 2023-03-27 17:36:17
Oruç açın sonrası için 1 bardak yetiyor: Yapan iğne ipliğe döndü! Ramazan karışımı bakın ne!

Ramazan'ı fırsat bilerek kilo vermek isteyenler için iftardan sahura yağları adeta yakan karışımı veriyoruz...Her gün 1 bardak için, farkı tartıda görün. İftar-sahur arası 1 bardak yetiyor! Bayrama iğne iplik yapan Ramazan karışımı...

Kilo kontrolünü sağlayamayanlar için oruç tutmak bir nevi fırsat oluyor.

İftar ve sahurda yediklerine dikkat edenler, Ramazan sonunda kilo kaybını sağlıyor. Ancak oruç boyunca hem aç kalmadan hem de gerekli besin değerlerini sağlayarak yağ yakmak önemli, aksi takdirde bağışıklık sistemi zayıflayabilir.

Dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli spora ek olarak tüketmeniz gereken "tarçınlı kahve", göbek yağlarınızı adeta cayır cayır yakacak.

Bu tarif sadece var olan yağları eritmiyor iftar sonrası içildiğinde tokluk sağladığı içim sahurda daha az yemenizi sağlıyor.

İşte iftar-sahur arası 1 bardağı bile yeterli olan o karışım...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağ yakan Ramazan kahvesi

Cezvenin içine 1 çay kaşığı tarçın, hindistan cevizi ve Türk kahvesi koyup karıştırın.

Ardından ocağa alarak karıştırmadan pişmeye bırakın.

Hafif kabarmaya başlayınca ocaktan alın ve fincana koyun. İftardan sonra sahur öncesi istediğiniz bir zaman tüketin.

Kahve burada metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olurken, hindistan cevizi ise yağ yakıcı görevini üstlenecektir. Tarçın ise kan şekerinizi dengeleyerek tokluk hissi verecektir.

İlginizi çekebilir→ Euro Bölgesi için büyüme tahminleri: 2023 yılı 0,3'e çıkan rakamı revize etti. Talebe dikkat çekildi→ TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23