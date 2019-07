Örtüaltı sebze yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen kursiyerlere "Serada Sebze Yetiştiriciliği ve Bölgemizdeki Önemi " konulu kursun sertifika dağıtımı yapıldı.

Çaycuma Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen törene Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Çaycuma Emekliler Derneği Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Çaycuma Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ulaş Kınıcı, Kurs öğretmeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Öğretim üyesi Dr. Tuba Bak ve 50 kursiyer katıldı. 5 gün süren kurs hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, " Çaycuma ilçemizde yaklaşık 400 dekarın üzerinde örtüaltı yetiştiriciliği yapılıyor ve her gün gelişme kaydeden bir iş kolu olarak devam ediyor . İlçe müdürlüğümüz çiftçi eğitimine de önem vermektedir. Bugün sertifika törenini yaptığımız kurs ile de örtüaltı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizi eğitimle desteklemekteyiz. Bu vesile ile her etkinliğimizde bizi destekleyen Kaymakamımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ediyor, siz kursiyerlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi. Daha sonra Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı yaptığı konuşmasında, " Çaycuma’ da bu tür kursların açılması ne derece önemli burada görülüyor. Tarım denince akla önce Çaycuma ilçemiz geliyor. Seracılık Kayıkçılar-Bakacakkadı bölgemizde yaygın olarak yapılıyor. Çaycuma İlçe Müdürlüğümüzce kurs programı 25 kişi yapıldı. Kurs 50 kişi ile tamamlandı. Bu da sizlerin ilgisini gösteriyor. İl genelinde 30 adet 500 metrekarelik sera kuruluyor, bunun 10 tanesi Çaycuma’ da kurulacak. Seracılık OSB Çaycuma’ da faaliyete geçecek. Çaycuma bir tarım kenti. Çiftçilerimize verdiğimiz destek her zaman artacak. Ben de kursiyerlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum " dedi. Sertifika töreninde konuşma yapan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli " Yöremiz bir maden bölgesi . Eskiden insanlarımız tek geçim kaynağı madeni görürlermiş. Ancak son yıllarda gelişen teknolojiler ve çalışmalarla seracılık tarımın önemli kolları içinde yerini alırken, sağladığı gelir getirici unsurlarla tarımın ve özelde de seracılığın bir iş kolu olarak değerlendirilmesini sağlamıştır . Hatta bununla ilgili bir hatıram var. Çaycumamız da en çok seracılık Kayıkçılar, Ahatlı, Erenköy, Hacılar gibi köylerimizde yapılmaktadır. Kayıkçılar Köyüne Çaycuma’ ya atandığım ilk yıl yaptığım bir gezi sırasında karşılaştığımız vatandaşlarımızla yaptığımız sohbette bir vatandaşımızın "- Ben maden emeklisiyim . Şu an sera sebzeciliği yapmaktayım. Bugünkü aklım ve seracılık bilgim o gün olsaydı madene kesinlikle girmezdim" sözleri de gösteriyor ki seracılık gelir açısından önemli bir konumda. Ben bu vesile ile siz kursiyerlerimizi kutluyor, kursta emeği geçen İl Müdürüme, İlçe Müdürüme, Ziraat Mühendislerimize ve kurs hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa katılanlara sertifikalarının dağıtılması ile etkinlik sona erdi.