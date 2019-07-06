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Örtü altı karpuz hasadı başladı

Iğdır’ın Oba köyünde, ’örtü altı’ olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
Örtü altı karpuz hasadı başladı

Iğdır’ın Oba köyünde, ’örtü altı’ olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı.


Iğdır’da çiftçilik yapan Alican Açkan, 100 dönüm arazi üzerinde yetiştirdiği organik karpuzların 25 gün önceden hasadına başlandığını belirtti.


Alican Açkan, bölge illerin yanı sıra Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ettiği ürünlerinin doğal ve organik olmasına önem verdiğini belirtti. Açkan, “Yetiştirdiğim ürünleri devlet yetkililerine hediye gönderiyorum. Burada ürettiğim ürünlerim yüzde 100 organik, marka haline gelmiş durumda ve kimyasal madde yoktur. Tarlada yetiştirdiğim karpuzlar ortalama olarak 12 ila 30 kg ağırlığındadır. 80 dönümü örtü altı malçlama yöntemiyle olmak üzere 100 dönüm araziye karpuz ektim. Normal hasattan 25 gün önce hasadını yapıyorum. 200 ton karpuz bekliyorum. Tarlada toptan olarak kilosunu 80 ila 90 kuruşa satıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
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