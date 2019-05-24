Ortopedi Servisinde Kütüphane kuruldu

Iğdır Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde hasta ve hasta yakınları için küçük bir kütüphane kuruldu.

Servis Sorumlu Hemşiresi Gülay Gül Ayezir ve servis hemşireleri tarafından, Ameliyat sırası bekleyen veya rahatsızlığından dolayı tedavi gören hasta ve hasta yakınları için hastane koridoruna küçük bir kütüphane kuruldu. Oluşturulan kütüphane sayesinde hasta ve yakınları kitap okuyabiliyorlar.

Sorumlu Hemşiresi Gülay Gül Ayezir, “Kütüphanede çeşitli roman, ansiklopedi ve çocuklara yönelik hikaye kitapları yer almaktadır. Hastalarımız bu kütüphane hizmetinden yararlanmakta. Hastalarımız yatakta bu kitapları okuyarak günlerini geçirmektedir” dedi.