'Ortodokslar mayın eşeği mi?'

Evangelist siyasetçilerin hakim olduğu ABD ve katolik-protestan görüşünün hakim olduğu Batı ülkeleri, Ortodoksları birer piyon olarak kullanıyor. Her ne kadar Ortodokslar kendi aralarında Yunanistan ve Rusya arasında güç rekabetine girse de, Katolik ve Protestan siyasetçiler karşısında oyuna gelmekten kurtulamıyor. Gerek Ortodoks Yunanistan gerekse Ortodoks Ermenistan adeta bir mayın eşeği olarak sahaya sürülüyor. Mezhepleri farklı olsa da dindaşlarının oyununa gelip Müslümanlara saldırılarda tarih boyunca hep ön safta yer alan Ortodoksların akıllanmaya niyeti yok gibi.