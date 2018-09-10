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Ortodoks dünyasında büyük çatlak! Moskova Patrikhanesi kestirip attı

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’da Rus Ortodoks Kilisesi’nden bağımsız bir kilise kurulması hazırlıkları içine girerek bu doğrultuda Ukrayna'ya 2 temsilci göndermesi, dünyada en büyük Ortodoks cemaatine sahip olan Rus Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikhanesi) tarafından tepkiyle karşılandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
Ortodoks dünyasında büyük çatlak! Moskova Patrikhanesi kestirip attı

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’da Rus Ortodoks Kilisesi’nden bağımsız bir kilise kurulması hazırlıkları içine girmesi ve bu amaçla Kiev’e iki temsilcisini göndermesi, dünyada en büyük Ortodoks cemaatine sahip olan Rus Ortodoks Kilisesi’nin (Moskova Patrikhanesi) tepkisini çekti. Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Sorumlusu Metropolit İlarion, yaptığı açıklamada, Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna’yı Moskova Patrikhanesi’nin ruhani alanından çıkartan bir kararı kabul etmesi halinde, Fener Patrikhanesi ile ilişkilerini koparmaktan başka yol kalmayacağını söyledi.

DİYALOG KAPISI KAPANDI

Metropolit İalrion, yaptığı açıklamada, Moskova Patriği Kiril’in birkaç gün önce İstanbul’a varıp Fener Patriği Bartholomeos ile görüşmesine ve meseleyi bütün boyutlarıyla iletmesine rağmen Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna’da Rusya’dan bağımsız bir kilise kurma çabalarına girişmesinin kiliseler arası ilişkilde diyalog kapısının kapandığını gösterdiğini söyledi.

İlarion, Fener Patrikhanesi’nin bu planını sonuna kadar uygulaması ve Ukrayna’yı Rus Kilisesi’nden bğımsız ilan etmesi halinde, Moskova Patrikhanesi’nin bu kararı tanımayacağını ve bu kararın, iki kilisenin ilişkisinin kesilmesine yol açacağını dile getirdi.

Ukrayna’nın Batı yanlısı yönetimi, ülkenin Rusya ile her konuda bağlarının kesilmesi poiltikası çerçevesinde, bu yılın başlarından itibaren, Rus Kilisesi’nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurullması konusunda Fener Patrikhanesi’ne müracaat etti.

Fener Patrikhanesi’nden yapılan çeşitli açıklamalarda, bu konuda onay verildiği ve bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulması konusundaki kararın yakın zamanda verileceği ifade edildi. Fener Patrikhanesi’nin bu yılın sonuna kadar bu konuda nihai kararını vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
  1. İstanbul
  2. Fener Rum Patrikhanesi
  3. Moskova Patrikhanesi
  4. Rus Ortodoks Kilisesi
  5. Ortodoks dünyasında çatlak
  6. Ortodokslar
  7. Hristiyanlık
  8. Fener Rum Patriği Bartholomeos
  9. Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Sorumlusu Metropolit İlarion
  10. Türkiye
  11. Rusya
  12. Ukrayna
  13. Bağımsız Ortodoks Kilisesi
  14. sert tepki
  15. açıklama

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  • sadıksadık41 dk önce
    Kafirin derdi bizi mi gerdi.
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