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Ortaylı'dan alkışlanacak hareket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:09
Ortaylı'dan alkışlanacak hareket!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne de layık görülmüştü.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:09
  1. beştepe
  2. Prof. Dr. İlber Ortaylı
  3. GÜNCEL Haberleri

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