İlber Ortaylı ve öğrenci arasında güldüren diyalog!

Prof Dr. İlber Ortaylı'nın genç bir öğrenci ile arasında geçen sohbet çevredekileri güldürdü. Ortaylı'nın yanına gelen öğrenci Adıyaman'dan geldiğini ve burada siyaset bilimlerinde okuduğunu söyledi. Bunun üzerine Ortaylı 'Adıyaman'dan buraya geliyor, siyaset okumak için. Ne luzüm var oğlum git AK Parti'ye' dedi. Ortaylı'yla genç arasındaki sohbet çevredekileri güldürdü.