İlber Ortaylı ve öğrenci arasında güldüren diyalog!
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yanına gelen gencin arasında geçen diyalog çevredekileri güldürdü. Ortaylı, yanına gelerek siyaset bilimlerinde okuduğunu söyleyen bir öğrenciye 'Adıyaman'dan buraya geliyor, siyaset okumak için. Ne luzüm var oğlum git AK Parti'ye' dedi.01 Eylül 2018 Cumartesi 13:57
Prof Dr. İlber Ortaylı'nın genç bir öğrenci ile arasında geçen sohbet çevredekileri güldürdü. Ortaylı'nın yanına gelen öğrenci Adıyaman'dan geldiğini ve burada siyaset bilimlerinde okuduğunu söyledi. Bunun üzerine Ortaylı 'Adıyaman'dan buraya geliyor, siyaset okumak için. Ne luzüm var oğlum git AK Parti'ye' dedi. Ortaylı'yla genç arasındaki sohbet çevredekileri güldürdü.
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