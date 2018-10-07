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İlber Ortaylı'dan eleştirilere cevap

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olmuş, daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti. Kararları körü körüne AK Parti düşmanlığı yapanları çıldırtan Profesör Ortaylı'dan, eleştirilere cevap geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:43
İlber Ortaylı'dan eleştirilere cevap

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan ve daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan eden Prof. Dr. İlber Ortaylı bu gelişmeler sonrasında sonrasında oluşan tepki yağmuruna açıklık getirdi.

"Tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor"

Ortaylı, "Kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor" diye belirtti.

Karşılık beklemeden bağışladı

"Benim yaşıma gelmiş bir insanın geniş bir kitaplığı halen elinde tutması son derece uygunsuzdur. Ne kadar yaşayacağıma dair senedim yok Bazı iyi kütüphaneler ise artık kitap kabul edemiyor. Kapasiteleri dolmuş durumda" diyen Ortaylı, hiçbir karşılık beklemeden 50 yıldır biriktirdiği kitaplarını bağışladığını ifade etti.

Danışmanlık maaşı yok

Ortaylı ayrıca danışmanlık için ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı’ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim" diye belirtti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:43
  1. ilber ortaylı

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