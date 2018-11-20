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Ortaokullarda okutulacak "Ortak Türk Tarihi" ders kitabı hazır

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman: - "Ortak Türk Tarihi kitabının yazımı tamamlandı. Önümüzdeki dönemde okullarda ders kitabı olarak okutulacak"

20 Kasım 2018 Salı 19:08
Ortaokullarda okutulacak "Ortak Türk Tarihi" ders kitabı hazır

İZMİR (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Konseye üye ülkelerin ortaokullarında okutulacak Ortak Türk Tarihi ders kitabının yazımının tamamlandığını bildirdi.

TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu İzmir'de gerçekleştiriliyor.

Etkinlikteki oturumda konuşma yapan Ömer Kocaman, Konseyin, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin kurucu üye olduğu Konseyde çok yönlü iş birliğinin devam ettiğini ifade eden Kocaman, Macaristan ve Özbekistan'ın da konseye dahil olmasıyla bu iş birliklerinin artacağını kaydetti.

- "Eğitim bakanları son değerlendirmeyi yapacak"

Eğitim alanında bir zirve gerçekleştirildiğini aktaran Kocaman, şöyle devam etti:

"Eğitim alanında devlet başkanlarının talimatlarının ardından ortak tarih, ortak edebiyat, ortak coğrafya konusunda Türk akademisiyle yakın iş birliğiyle çalışmaya başladık ve ortaokullara yönelik olarak ders kitabı olarak okutulmak kaydıyla Ortak Türk Tarihi kitabının yazımı tamamlandı. Önümüzdeki dönemde üye devletler milli eğitim bakanları ve bürokratlarının katıldığı toplantıda bu kitabın son değerlendirmesi yapılacak ve okullarda ders kitabı olarak okutulacak."

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Temizkan da Türk edebiyatlarındaki ortak konulara değinerek, 12. yüzyıla kadar olan dönemin Türk edebiyatında ortak dönem olarak adlandırıldığını anlattı.

Bunun nedenini, tek yazı dili ve edebiyata sahip olunması şeklinde açıklayan Temizkan, 13. yüzyıldan itibaren edebiyatın adının, "Türk Dünyası Edebiyatı" olarak adlandırılmasının daha doğru olduğunu vurguladı.

- "Karadeniz'in bizi birleştirmesi gerekiyor"

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de Karadeniz'in her zaman dünya siyasetinde önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Karadeniz'in ulaşım ağları, petrol ve doğal gaz alanında önemli bir rol oynadığına işaret eden Hajiyev, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nde büyük projeler gerçekleştiriliyor. Bu projelerin temelinde de Türklük değerlerinin durması gerekiyor çünkü bu Türklük değeri halkları birleştiriyor. Türk değeri barıştır, sulhtur. Tarih bize gösteriyor ki çatışmalar dünyaya bir şey katmıyor. Bizim geleceğimiz sadece iş birliğinden geçiyor. Dinimize, kültürümüze, halkımızın ne olduğuna bağlı olmaksızın bu birlikteliğin kökünde bir değerin durması gerekiyor, bu da Türk değeridir. Bu açıdan Karadeniz'in bizi ayırmaması gerekiyor, Karadeniz'in bizi Türk değerleri üzerinde birleştirmesi gerekiyor."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:08
  1. 8. Genel Kurul
  2. İzmir
  3. TBMM
  4. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi
  5. TÜRKPA

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