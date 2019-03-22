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Ortaokullar arası bilgi yarışmasının finali Nisan’da yapılacak

Düzce Belediyesi Geleneksel Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması final karşılaşması Nisan’da yapılacak.

22 Mart 2019 Cuma 13:28
Ortaokullar arası bilgi yarışmasının finali Nisan’da yapılacak

Düzce Belediyesi Geleneksel Ortaokullar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması final karşılaşması Nisan’da yapılacak.


Bu yıl 14. kez düzenlenen Geleneksel Ortaokullar Genel Kültür ve Bilgi Yarışmasında üç ay boyunca düzenlenen iki turluk oturumlarda 40 okul mücadele etti. İl genelinden katılım sağlayan okulların öğrencileri yarışmalar süresince kozlarını paylaşırken yarışmaları yaklaşık 2 bin öğrenci izledi. İki oturum sonunda finale Mustafa Kemal Ortaokulu, İsmetpaşa Ortaokulu ve Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu kaldı. Nisan’da yapılacak final oturumu sonunda dereceye giren okullara teknolojik market hediye çekleri, plaket, başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verilecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:28
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