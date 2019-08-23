Ortaokul ve lise devamsızlık hakkı kaç gün 2019 2020 MEB 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfta devamsızlık ne kadar?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için okullarda uyum haftası 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak. MEB okullar 9 Eylül tarihinde açılacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile ortaokul ve liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için okula ne zaman başlıyor sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi aracılığıyla gündeme geldi. 9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak. Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. 25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Devamsızlık kaç gün?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokul da devamsızlık sınırı yoktur. Tabi bu öğrencinin okula hiç gelmeden geçeceği anlamına gelmemektedir. Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir. Yani 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıfta devamsızlık hakkı yoktur.