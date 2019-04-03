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Ortaokul ve lise öğrencileri teknoloji bağımlısı

Antalya Valiliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay’ın katkılarıyla Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nde teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı semineri verildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
Ortaokul ve lise öğrencileri teknoloji bağımlısı

Antalya Valiliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay’ın katkılarıyla Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nde teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı semineri verildi. Teknoloji bağımlılığının ortaokul ve lise öğrencilerini tehdit ettiğini söyleyen uzmanlar, "Özellikle teknoloji bağımlısı öğrencilerde dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu çok sık görülüyor" uyarısında bulundu.



Önlem alınmazsa sonuçları ağır olur


Teknoloji Bağımlılığı Uzmanı İsmail Memiş, Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerine teknoloji bağımlılığı hakkında bilgiler aktardı.Son yıllarda kadın ve erkeklerde teknoloji bağımlılığının arttığına dikkat çeken Memiş, özellikle bu durumun ortaokul ve lise çağlarında alarm seviyesinde olduğunu söyledi.Ortaokul ve lise çağlarındaki çocukların oyunları sosyalleşme aracı olarak kullandığını anlatan Memiş,“Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi, onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Kullanım ve davranış, hayatın ciddi bir bölümünü kaplar. Kişi yapmak zorunda olduğu işler ve ilişkiler dışındaki bütün fiziksel enerjisini büyük oranda bağımlı olduğu maddeye veya eyleme yatırır. Önlem alınmazsa çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir” diye konuştu.



Ortaokul öğrencileri Youtube meraklısı


Alanya HEP Üniversitesi’ndeki öğrencilere çok çarpıcı rakamlarla bilgiler aktaran İsmail Memiş, lise ve ortaokul çağındaki çocukların sosyalleşmek için, dijital oyunlara merak saldığını anlattı.Memiş, “Özellikle ortaokul öğrencileri, sosyalleşmek için oyun oynuyor.İlk 20 dakika ile başlayıp, bilgisayar başında kontrolsüz zaman geçiriyorlar.Lise ve ortaokul öğrencileri,günlük 1 ila 6 saatlerini oyun başında harcıyor. En çok kullanılan sosyal medya unsurunun, ortaokul yaş grubunda Youtube olduğuna şahit olduk. Ortaokul yaş grubundaki öğrenciler, günlük 2 saatlerini Youtube’da video izleyerek geçiriyor.Öğrencilerin bir kısmı yabancı dizilere merak salarken, bir kısmı oyun videoları izliyor. Teknoloji başında geçen vaktin giderek artması, durumu var.Bu durum çocukların hem ruh hem de beden sağlığı çok ciddi tehdit ediyor” diye konuştu.



Depresif ruh hali bağımlılığı artırıyor


Antidepresan kullanan kişilerde teknoloji bağımlılığının fazla olduğunu söyleyen Memiş, şöyle devam etti: “Sosyal medya paylaşımlarında, oyun oynamada beynimizdeki d2 reseptörlerimiz tetikleniyor. Bunun en çok görüldüğü yer, oyun oynama durumu.Oyun oynayan bir gencin beynindeki depominerjik sistemin tetiklenmesiyle, 40 yaşlarında günde 5 birim alkol tüketen bir alkol bağımlısının beynindeki depominerjik sistemleri karşılaştırılmış. Aşağı yukarı aynı veriler elde edilmiş. Alkol bağımlısının beynindeki depominerjik sistem nasıl tetikleniyorsa, teknoloji bağımlısında da aynı şekilde tetikleniyor. Çocuklar oyun oynarken haz duyuyorlar. Bu da uzun sürede çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.Dünyada ve Türkiye’de antidepresan kullanımları fazla fazla artıyor. Çünkü toplumumuzda bunalım, depresyon, depresif ruh hali, anksiyete bozukluğu, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi hastalıklar gün geçtikçe artıyor.Hastalıklardaki artış, yaş gruplarında da aşağıya doğru bir yöneliş var.Depresif ruh hali olan hastalarda teknoloji bağımlılığının yoğunlaşması fazlalaşıyor. Depresyonda olan birey, rahatlayabilmek için teknoloji kullanım durumunu fazlalaştırıyor.Özellikle teknoloji bağımlısı öğrencilerde dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu çok sık görülüyor. "


Memiş’in ardından BM Formatörü Adem Gökmadde bağımlılığı ve bağımlılıktan kurtulma konusunda bilgiler verdi

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
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